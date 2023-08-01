Валя Карнавал в «невидимых» трусиках блеснула своим «орехом»: встала на доску на серфинга, оголив упругие прелести

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она снимает ролики для соцсетей и выступает с песнями. В 21 год у нее уж есть своя армия поклонников. Зачастую она демонстрирует свою фигуру в откровенных нарядах. После расставания с Сашей Стоуном блогерша стала чаще представать на публике, хвастаясь постройневшими формами.
На этот раз Валя решила устроить себе насыщенный отдых. Она встала на доску для серфинга. Артистка в пудровом купальнике оголила свои изящные формы. Даже жилетка не скрыла ее пышную грудь. А вот трусики слились с кожей, став невидимыми. Блогерша козырнула своей пятой точкой. Она уверенно прокатилась по воде.
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Поклонники признались, что Валя их решила дара речи. Многие заявила, что она их взбудоражила. «Какая фигурка», «Ой, трусиков словно нет», «Показалось, что голая», «Какие мощны бедра», «Впечатляющий вид», «Прям утерла нос бывшему», «Стоун упустил такую красотку», — прокомментировали кадры в Сети.