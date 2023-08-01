Валя Карнавал в «невидимых» трусиках блеснула своим «орехом»: встала на доску для серфинга, оголив упругие прелести

На этот раз Валя решила устроить себе насыщенный отдых. Она встала на доску для серфинга. Артистка в пудровом купальнике оголила свои изящные формы. Даже жилетка не скрыла ее пышную грудь. А вот трусики слились с кожей, став невидимыми. Блогерша козырнула своей пятой точкой. Она уверенно прокатилась по воде.

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