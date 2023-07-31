Севастьянова в купальнике выставила напоказ свои упругие формы: грудь не поместилась в лифчик — все пустили слюнки

На этот раз Севастьянова проводит время в Италии. Она красуется в вечерних платьях. А вот теперь гимнастка решила позагорать. Она в модном купальнике с принтом оголил свою грудь. Лифчик из треугольников оказался маловат. На бедра спортсменка повязала парео. Она подставила солнцу декольте, позируя на побережье.

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