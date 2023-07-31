Севастьянова в купальнике выставила напоказ свои упругие формы: грудь не поместилась в лифчик — все пустили слюнки

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. В свое время она стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Но потом спортсменка решила начать путешествовать и заняться личной жизнью. Она часто посещает Дубай и Монако. В 29 лет гимнастка может похвастаться точеной фигурой. Она часто демонстрирует фигуру в ярких образах.
На этот раз Севастьянова проводит время в Италии. Она красуется в вечерних платьях. А вот теперь гимнастка решила позагорать. Она в модном купальнике с принтом оголил свою грудь. Лифчик из треугольников оказался маловат. На бедра спортсменка повязала парео. Она подставила солнцу декольте, позируя на побережье.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Так хороша», «Вы точно настоящая?», «Глазам не верится», «Какой стильный купальник», «Вам идут эти пейзажи», «Девушка с шикарными формами», «Ох, вот это чикуля», — стали писать в Сети.