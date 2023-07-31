«Пока дети не видят»: Брутян в мини-бикини соблазнила Прилучного на яхте — устроили страстные поцелуи

Павел Прилучный уже много лет строит карьеру в кино. У него появилась огромная армия поклонников. Он чуть больше года назад снова женился. Актер счастлив в браке с коллегой Зепюр Брутян. Их отношения развивались так стремительно, что поклонники с интересом следят за их жизнью. После рождения сына Микаэля избранница артиста стала активно пытаться вернуться в форму. А недавно они улетели на Мальдивы.
На этот раз пара делится кадрами с райских островов. Брутян нянчится с малышом. А Паша часто плавает со своими детьми от первого брака: сыном Тимофеем и дочкой Мией. 31 июля они решила поплавать на яхте. Жена актера в черном бикини красовалась перед возлюбленным. В итоге они устроили страстные поцелуи. Их пылкие чувства были запечатлены на камеру.
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«Пока дети не видят», – написала Брутян.
Поклонники были восхищены увиденным. Многие осыпали пару комплиментами. «Обожаю: какие вы классные», «Зиппи очень хорошая мама», «Ахаха, это жизнь, сначала от родителей прячемся, а потом от детей», «Оооо! Ну все! У армян так не принято! Сейчас накинуться», — стали писать подписчики.