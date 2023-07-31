«Пока дети не видят»: Брутян в мини-бикини соблазнила Прилучного на яхте — устроили страстные поцелуи

На этот раз пара делится кадрами с райских островов. Брутян нянчится с малышом. А Паша часто плавает со своими детьми от первого брака: сыном Тимофеем и дочкой Мией. 31 июля они решила поплавать на яхте. Жена актера в черном бикини красовалась перед возлюбленным. В итоге они устроили страстные поцелуи. Их пылкие чувства были запечатлены на камеру.

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