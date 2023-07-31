Клава Кока в шортах с разрезами обнажила свои манкие бедра: игриво высунула язычок, задрав ножку

На этот раз Клава улетела в Сингапур. Там она проводит свой отпуск. Певица устроила фотосессию, надев откровенный спортивный костюм. Она в шортах с разрезами по-бокам оголила свои упругие бедра. Артистка задрала ножку, засветив свои формы. При этом она игриво высунула язык.

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