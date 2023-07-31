Клава Кока в шортах с разрезами обнажила свои манкие бедра: игриво высунула язычок, задрав ножку

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Певица на отдыхе в дерзком образе устроила смелую фотосессию.

Клава Кока уже больше пяти лет строит карьеру. Ей удалось стать популярной исполнительницей. Она дает концерты и снимается для телевизионных шоу. Блондинка регулярно предстает на публике в смелых образах. Она не скрывает, что хочет семью и дети. И артистка часто получает предложения руки и сердца, но пока ее никто не смог покорить. 

На этот раз Клава улетела в Сингапур. Там она проводит свой отпуск. Певица устроила фотосессию, надев откровенный спортивный костюм. Она в шортах с разрезами по-бокам оголила свои упругие бедра. Артистка задрала ножку, засветив свои формы. При этом она игриво высунула язык. 

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Клава Кока. Фото: соцсети звезды

«Малыха в отпуске!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами. «Такая счастливая», «Фигурка такая аппетитная», «Фотки просто улет», «Ну прям пирожок», «Смотришься и любуешься», «Немного язык смущает, неприлично», «Ты просто красотка», — стали писать подписчики.

 

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