Агата Муцениеце в купальнике отметилась на пляже в Италии: обнажила упругие полушария груди на камеру

На этот раз Агата проводит время в Италии. Она приехала туда с коллегами, но успевает делать пробежки и посещать разные мероприятия. На новых кадрах актриса предстала в купальнике. Она сидела в кафе на пляже. Экс-жена Прилучного на глазах друзей оголила упругую грудь. Она блеснула своими изящными формами.

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