Агата Муцениеце в купальнике отметилась на пляже в Италии: обнажила упругие полушария груди на камеру

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она успела завоевать любовь миллионов поклонников. После развода с Павлом Прилучным ей удалось сняться в новых проектах и получить роль в кабаре театре. Примечательно, что она не торопится снова выходить замуж. Но при этом она стала заниматься спортом и носить более женственные наряды.
На этот раз Агата проводит время в Италии. Она приехала туда с коллегами, но успевает делать пробежки и посещать разные мероприятия. На новых кадрах актриса предстала в купальнике. Она сидела в кафе на пляже. Экс-жена Прилучного на глазах друзей оголила упругую грудь. Она блеснула своими изящными формами.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Муцениеце хорошеет с каждым днем. «Вот это красотка», «Какие формы», «Друзья с юмором», «Кажется, что она просто утирает нос бывшему», «Ого, какие формы», «Помогают такие прелести ловить на себе мужские взгляды», — стали писать подписчики.