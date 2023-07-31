Самбурская в шелковой рубашке засветила свои манкие прелести: без лифчика подразнила округлостями

Настасья Самбурская уже много лет строит карьеру. Она стала известной персоной после выхода сериала «Универ». Актриса теперь не только предстает в кино, но и на сцене. Она в свои 36 лет может похвастаться спортивной фигурой. Артистка при этом носит женственные наряды, подчеркивая достоинства свои прелести. Звезда часто ловит на себе восхищенные взгляды.
На этот раз Самбурская решила похвастаться лифтолуком. Она принарядилась в костюм цвета сочной травы. Актриса обнажила свой живот и подчеркнула изящные бедра. Она отказалась от лифчика. Рубашку Настасья подвязала на узел. Она засветила свою округлую грудь.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Самбурская. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, прям бесподобная фигура», «Безупречно выглядит», «Актриса, которая выглядит как богиня», «Вот это формы», «Без лифчика прям горячо», «Шикарный летний образ», — стали писать подписчики.