Зепюр Брутян в мини-бикини обнажила свои аппетитные формы на катере: лифчик не скрыл шаровидную грудь

Зепюр Брутян уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино и уже год состоит в браке с Павлом Прилучным. Их роман развивался очень стремительно. Недавно у пары родился сын Микаэль. Звезда сериала «Мажор» окружил возлюбленную заботой и вниманием. А недавно супруги улетели вместе отдыхать на Мальдивы. Артист даже взял с собой детей от первого брака: сына Тимфея и дочку Мию.
На курорте Павел с радостью играет с наследниками. Он наслаждается отцовством. Примечательно, что Брутян два месяца готовилась к пляжу. Она постройнела и теперь уже без стеснения демонстрирует свои формы в мини-бикини. На этот раз актриса в черном лифчика от купальника выставила напоказ свои округлые прелести. Зепюр блеснула грудью на катере.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит жена Прилучного. «Ну красивая», «Пошел горячий контент», «Грудь сочного размера», «Аппетитные формы», «Ох, какая красотища», «И для чего выставлять бюст на камеру?», «Классная такая», — стали писать подписчики.