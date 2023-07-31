Затмила всех: Кудрявцева в шелковом мини-платье с кружевом козырнула точеной фигурой на вечеринке в Сен-Тропе

На этот раз Кудрявцева захотела развеяться. Она отправилась на вечеринку. Телеведущая облачилась в шелковое мини-платье с кружевом. Она отказалась от лифчика. Блондинка козырнула своими точеными формами и загорелыми ножками. Лера танцевала и веселилась с подругами. В 40-градусную жару она насладелась расслабленным вечером.

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