Затмила всех: Кудрявцева в шелковом мини-платье с кружевом козырнула точеной фигурой на вечеринке в Сен-Тропе

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести передачи на телевидении. В свои 52 года блондинка продолжает следить за фигурой и носить яркие наряды. Зачастую она появляется на публике в смелых нарядах. Этим летом телеведущая уже загорала в Болгарии, а теперь она прилетела в Сен-Тропе с подружками.
На этот раз Кудрявцева захотела развеяться. Она отправилась на вечеринку. Телеведущая облачилась в шелковое мини-платье с кружевом. Она отказалась от лифчика. Блондинка козырнула своими точеными формами и загорелыми ножками. Лера танцевала и веселилась с подругами. В 40-градусную жару она насладелась расслабленным вечером.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Мои любимые девочки ! Мы дружим 12 лет. Она давно живет в Цюрихе и теперь встречаемся раз-два в год. На этот раз в Сан-Тропе. Люблю», — заявила Лера.
Поклонники были сражены тем, как она выглядит. «Лера, ну как так можно выглядеть! Не понимаю! Красотка, восторг! Снимаю шляпу!», «Как Лере удается быть всегда красивее всех? Нет, все девушки хороши, но Лера огонь», «Вот наша Барби», — стали писать подписчики.