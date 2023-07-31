Клава Кока в розовом мини-бикини понежилась в бассейне: свои упругие «мячики» подставила солнцу — пикантный вид

Клава Кока уже много лет строит карьеру. Ей удалось стать популярной исполнительницей. Она выпускает новые песни и дает концерты. Блондинка не скрывает, что ей нравится привлекать к себе внимание. Она носит смелые наряды. А в этом году артистка даже решила искать себе вторую половинку на телевизионном шоу. Но пока она отдыхает в Сингапуре.
На этот раз Клава проводит время в островном государстве. Она остановилась в роскошном отеле. Блондинка выложила пикантные кадры. Она предстала в розовом мини-бикини в бассейне. Певица понежилась в воде. Она оголила упругую грудь в лифчике из треугольников. Кока продемонстрировала свои аппетитные формы.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
На этот раз Клава сразила поклонников. «Ну что за богиня», «Русалочка», «Фигура просто завораживает», «Выглядит аппетитно», «Ох, вот красотка», «Выглядит как дива», «Грудь красивая», «Природная красота зашкаливает», «Ой, смотрят все только на декольте», — стали писать в Сети.