Клава Кока в розовом мини-бикини понежилась в бассейне: свои упругие «мячики» подставила солнцу — пикантный вид

На этот раз Клава проводит время в островном государстве. Она остановилась в роскошном отеле. Блондинка выложила пикантные кадры. Она предстала в розовом мини-бикини в бассейне. Певица понежилась в воде. Она оголила упругую грудь в лифчике из треугольников. Кока продемонстрировала свои аппетитные формы.

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