Бузова сняла горячее видео прямо в душевой кабине: намочила «сдобные» формы и бесстыдно прижала свой тыл к стеклу

На этот раз Бузова предстала в душевой кабине. Она полностью намочила свое тело. Телеведущая предпочла надеть серебристое бикини. При этом она обнажила грудь и выпирающий животик. Артистка продемонстрировала все свои прелести. Она изгибалась и даже прижалась своим тылом к стеклу, показав пикантный ракурс.

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