Бузова сняла горячее видео прямо в душевой кабине: намочила «сдобные» формы и бесстыдно прижала свой тыл к стеклу

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру. Она стала популярной телеведущей, а также певицей. Зачастую блондинка появляется на публике в смелых нарядах. Но этим летом целый месяц артистка провела в Африке на съемках. Лишь недавно она вернулась в Москву. Однако звезда сразу решила удивить всех, сняв очень пикантное видео.
На этот раз Бузова предстала в душевой кабине. Она полностью намочила свое тело. Телеведущая предпочла надеть серебристое бикини. При этом она обнажила грудь и выпирающий животик. Артистка продемонстрировала все свои прелести. Она изгибалась и даже прижалась своим тылом к стеклу, показав пикантный ракурс.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На этот раз Бузова ошарашила поклонников. Многие осудили ее за такие кадры. «Тихонько крыша едет, сходит Оля с ума!», «Уже писали что она поправилась?», «Да тебя голой уже все видели. Никакого секрета нет», «Года идут, проходит жизнь, а ты все крутишь бедрами беззаботно», «Последний козырь выложила», «Это не привлекательно», — стали писать подписчики.