«Спортивный пирожок»: пополневшая Агата Муцениеце в тугих велосипедках и майке на голое тело засветила свои прелести

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она стала популярной персоной в России. За последние два года актриса стала еще чаще сниматься в новых проектах. Она предстает на публике в женственных нарядах. После развода с Павлом Прилучным она стала чаще демонстрировать достоинства фигуры. На этот раз звезда проводит отпуск в Италии.
На этот раз Агата проводит время с друзьями в Пизе. Она даже на отдыхе не перестает заниматься спортом. Актриса очередной день начала с пробежки. Она облачилась в майку на голое тело и тугие велосипедки. Экс-жена Прилучного оголила свой пресс и подчеркнула свои формы. Муцениеце отказалась от лифчика, поэтому засветила свои прелести.
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«Я поправилась, ну буду, знаете, такая — спортивный пирожок», — заявила она.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники оценили ее фигуру. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто огонь», «Формы прям шикарные», «Выглядит просто бомбически», «Пресс всем на зависть», «Ой, грудь видно», «Поправились где надо», «Сочная красотка», — стали писать пользователи Сети.