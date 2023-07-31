Каролина Севастьянова в нюдовом платье с откровенным вырезом свела с ума фанатов: обнажила манкие полушария груди

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она стала успешной художественной гимнасткой и даже завоевала олимпийское золото. Примечательно, что спортсменка теперь много путешествует. Она держит себя в форме и часто предстает в смелых нарядах на публике. В свои 28 лет она часто оказывает в центре мужского внимания, хоть и не одинока.
На этот раз Севастьянова поделилась кадрами из Портофино. Она была в нюдовом платье по фигуре с откровенным декольте. Гимнастка сидела в ресторане. Она отказалась от лифчика. Чемпионка обнажила пышные полушария груди на глазах публики. Каролина не стала прикрывать свои прелести.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены увиденным. Многие остались в восторге от ее образа. «Просто богиня», «Ох, словно голая», «Грудь выглядывает», «Вы сводите с ума мужчин», «Без лифчика ходить уже незаконно», «Фигура бесподобная», «И все лишились дара речи», — стали писать в Сети.