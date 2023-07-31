Каролина Севастьянова в нюдовом платье с откровенным вырезом свела с ума фанатов: обнажила манкие полушария груди

На этот раз Севастьянова поделилась кадрами из Портофино. Она была в нюдовом платье по фигуре с откровенным декольте. Гимнастка сидела в ресторане. Она отказалась от лифчика. Чемпионка обнажила пышные полушария груди на глазах публики. Каролина не стала прикрывать свои прелести.

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