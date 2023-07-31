Ксения Бородина подарила семилетней дочери брендовую сумку — стоимость подарка потрясла подписчиков

Ксения Бородина с дочками. Фото: Global Look Press

Ведущая Ксения Бородина не пожалела денег на подарок для маленькой дочери.

Ксения Бородина сделала семилетней дочери Теоне царский подарок: сумочку от известного итальянского бренда, стоимость которой составляет 210 тысяч рублей. Об этом блогер и ведущая рассказала в своем аккаунте в соцсети.

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Сейчас Ксения путешествует вместе с дочками по Франции и регулярно делится с подписчиками кадрами из своей поездки. При этом она комментирует свои фотографии:

«Я очень люблю своих девочек, всегда хочу видеть их счастливыми и довольными жизнью. Пусть на этом не остановится, и они еще обязательно увидят весь мир», — приводит слова Бородиной издание Аrgumenti.ru.

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