Роман Капаклы оставил квартиру бывшей любовнице: сам живет у друга

У Романа Капаклы выдался неспокойный год. Сначала он сбежал от законной супруги на Бали. Где поселился со своей любовницей Татьяной Мусульбес.

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Затем было несколько месяцев выяснения отношений. К слову, Марина Африкантова до сих пор его знать не хочет. Сейчас звездные супруги в процессе развода.

А не так давно он расстался и с новой возлюбленной. Ничто не предвещало беды. Молодые люди вернулись в Москву. Сняли квартиру на двоих. И, казалось, были счастливы. Но что-то пошло не так.

Вскоре сладкая парочка перестала демонстрировать подписчикам совместный досуг. Как выяснилось, влюбленные решили разъехаться.

О причинах разлада пока не известно. Татьяна осталась в той самой квартире, которую они вместе снимали. А Роман ютится у друга и готовится к переезду в новое жилье.

Похоже, что дело серьезное. Роман заверил подписчиков, что это точно не хайп.