Тело перевезли из Москвы в Дзержинск: раскрыты подробности похорон мужа певицы Натали

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После похорон мужа певица Натали не намерена отказываться от выступлений, она продолжит давать концерты — такова была воля Александра Рудина.

Напомним, Александр Рудин был обнаружен мертвым в минувший четверг, 27 июля. Его тело нашли на козырьке подъезда многоэтажки, в которой он жил.

По материалам MK.RU