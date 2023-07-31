Тело перевезли из Москвы в Дзержинск: раскрыты подробности похорон мужа певицы Натали

Накануне, 30 июля, прошли похороны 53-летнего мужа известной певицы Натали, продюсера Александра Рудина.
Тело мужчины предали земле в родном городе Дзержинске Нижегородской области. На похоронах Александра Рудина присутствовали только самые близкие. Певица Натали приехала на церемонию прощания с супругом в сопровождении троих сыновей.
«Саша несколько дней находился в похоронном доме в Москве, а сегодня утром его привезли в Дзержинск», — поделился накануне брат певицы Натали, Антон Миняев.
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После похорон мужа певица Натали не намерена отказываться от выступлений, она продолжит давать концерты — такова была воля Александра Рудина.
Напомним, Александр Рудин был обнаружен мертвым в минувший четверг, 27 июля. Его тело нашли на козырьке подъезда многоэтажки, в которой он жил.
По материалам MK.RU