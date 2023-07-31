«Я бы отступал не в Армению. Это смешно»: получивший второй паспорт Михаил Галустян высказался о планах покинуть Россию

Телеведущий Михаил Галустян опроверг домыслы о том, что он якобы собирается покинуть Россию, и ради этого получил гражданство Армении.

Михаил Галустян назвал подозрения о его желании уехать из России в Армению смешными. Комик прямо заявил: никаких путей к отступлению он не готовит.