«Я бы отступал не в Армению. Это смешно»: получивший второй паспорт Михаил Галустян высказался о планах покинуть Россию

Телеведущий Михаил Галустян опроверг домыслы о том, что он якобы собирается покинуть Россию, и ради этого получил гражданство Армении.
Михаил Галустян назвал подозрения о его желании уехать из России в Армению смешными. Комик прямо заявил: никаких путей к отступлению он не готовит.
«Если бы я захотел подготовить себе пути к отступлению, уж, наверное, не в Армению я отступал бы. Мне кажется, Армения настолько зависимая от России страна, что выбирать Армению как путь к отступлению — это очень странно. Очень странно, что кто-то считал меня своим, а после того, как я получил второе гражданство, перестал считать меня таким. Как будто от того, что я получил паспорт, поменял какие-то свои взгляды. Да навряд ли. Я думаю по-русски, мой родной язык — русский, в моей голове русские мысли. В моих венах течет армянская кровь, я чувствую себя армянином. Что мне мешает быть гражданином Армении, если законом это не запрещено? По большому счету многие армяне хотят получить гражданство Армении. Многие калифорнийские армяне хотят стать гражданами Армении. Они тоже готовят запасной путь? Я нахожу это смешным», — заявил Михаил Галустян во время интервью Надежде Стрелец.
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Напомним, о том, что Михаил Галустян получил паспорт Армении, стало известно в этом году. Новость спровоцировала настоящий скандал. Фанаты Галустяна обвинили его в желании покинуть Россию. Но ничего подобного не произошло.
По материалам YouTube-шоу Надежды Стрелец