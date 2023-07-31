Стала известна последняя воля ушедшего из жизни мужа певицы Натали

В минувшее воскресенье, 31 июля, состоялась церемония прощания с мужем певицы Натали, 53-летним Александром Рудиным. Похоронили продюсера Александра Рудина в родном городе Дзержинске Нижегородской области.
Певица Натали из-за смерти мужа не будет прерывать свою творческую деятельность. По словам брата певицы, Антона Миняева, такова была воля ныне покойного Александра Рудина.
«Наташа ездила на гастроли, ездит и будет ездить. Грубо говоря, это было одним из завещаний Саши. Он просил, чтобы Наташа ни в коем случае не оставляла творчество. Об этом мне сказала сама сестра. Это была просьба Саши. Я не стал вдаваться в подробности их разговора: сейчас не время для этого», — рассказал Антон Миняев.
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Напомним, что тело Александра Рудина несколько дней назад было обнаружено на козырьке дома, где жила звездная семья. Сообщалось, что причиной смерти стало падение с высоты. В последнее время мужчина находился в нестабильном психическом состоянии.
По материалам MK.RU