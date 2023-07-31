Стала известна последняя воля ушедшего из жизни мужа певицы Натали

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Напомним, что тело Александра Рудина несколько дней назад было обнаружено на козырьке дома, где жила звездная семья. Сообщалось, что причиной смерти стало падение с высоты. В последнее время мужчина находился в нестабильном психическом состоянии.

По материалам MK.RU