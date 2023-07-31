Не Михаил: стало известно, как на самом деле зовут получившего гражданство Армении Галустяна — написано в паспорте

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Напомним, Михаил Галустян в этом году стал гражданином Армении, получив на руки паспорт этой страны.

По материалам YouTube-шоу Надежды Стрелец