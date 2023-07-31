Не Михаил: стало известно, как на самом деле зовут получившего гражданство Армении Галустяна — написано в паспорте

Шоумен и продюсер Михаил Галустян рассказал, что по паспорту его имя звучит по-другому. Михаил Галустян сделал акцент на том, что он не менял имя, Мишей его звали в семье с самого рождения, при том, что родители дали ему другое имя — в честь деда.
«По паспорту я Нашан Сергеевич. Я не брал себе никакое имя, меня с детства звали Михаил, и все. У меня бабушка Вартануш Мкртичевна, ее всю жизнь звали Валентина Макаровна. Тогда было так принято, русифицировать, так скажем. И деда всю жизнь называли не Нашан, а Миша. Меня назвали в честь деда и тоже всю дорогу называли Мишей. Меня Нашан называли только сотрудники милиции и полиции, когда открывали паспорт и читали. Я никогда не стеснялся своего имени, оно мне нравится, как и имя Михаил», — поделился Михаил Галустян.
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Напомним, Михаил Галустян в этом году стал гражданином Армении, получив на руки паспорт этой страны.
По материалам YouTube-шоу Надежды Стрелец