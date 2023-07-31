Клава Кока в юбке с разрезом до талии выпятила упругие бедра — обула резиновые шлепки: «Размер ноги 45?»

Клава Кока удивила своих фанатов, примерив резиновые тапки. Певица приняла не самую удачную позу, выставив ножки вперед, да так, что многим показалось, что у красавицы-блондинки просто огромные ступни, как минимум 45-го размера. Изящные ножки Клавы Коки тут же назвали «шпалами» и «лыжней».

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Сама певица позировала в сером мышином костюме с укороченной курточкой и юбкой с разрезом до талии. В прорези выглядывало упругое бедро. Хейтеры предположили, что Клава Кока забыла надеть белье. Хотя скорее всего, поп-дива была в купальнике. Ведь именно в таком виде принято ходить у селебрити на пляж.