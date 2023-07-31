У Ирины Мирошниченко остановилось сердце

Стали известны новые подробности состояния госпитализированной на днях известной актрисы Ирины Мирошниченко.

Сообщается, что у 81-летней звезды советского кино Ирины Мирошниченко произошла остановка сердца. Медики вовремя провели все реанимационные мероприятия. Кардиологам удалось восстановить сердцебиение. Ирина Мирошниченко по-прежнему находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.

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