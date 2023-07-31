«Не верю сам, что ты моя»: Прилучный бросился с поцелуями к Брутян — пока детей нет рядом

Пока Агата Муцениеце ищет жениха в Форте-деи-Марми, ее бывший муж Павел Прилучный забрал детей Тимофея и Мию для семейного отпуска на фешенебельном курорте. Компанию им составила и нынешняя жена «мажора» Зепюр Брутян с сыном Микаэлем.

На медовый месяц отдых с детьми похож мало, разве что только по вечерам супруги могут насладиться тишиной и покоем наедине друг с другом. Все дни они проводят вместе с детьми. Зепюр успела подружиться с пасынком Тимофеем и падчерицей Мией.

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Пока рядом не было детей, в полумраке Прилучный страстно поцеловал жену, влюбленным явно не хватает времени на то, чтобы побыть вдвоем.

А вот Агата Муцениеце наслаждается отпуском без детей, оставив их на попечении отца и молодой мачехи.