«Мы тебя свяжем и дадим тебе!»: Илья Яббаров пригрозил расправой Диме Дмитренко — видео новых разборок на «Доме-2»

В Сети появились кадры, снятые в мужской спальне телепроекта «Дом-2». Парни реалити-шоу ополчились против Димы Дмитренко. Тот назвал их рогатыми.

Илья Яббаров призвал Диму Дмитренко к ответу, учинив ему допрос и потребовав назвать, кого конкретно он считает рогатым.

«Что вы хотите? Камнями меня закидать? Вы хотите подраться? Пошлите драться!» - предложил Дмитренко парням.

«Ты сказал, что мы рогатые. Кто? Тигран? Баженов? Я? Скажи, кто, и все, мы разойдемся!» — пообещал Яббаров.

«А если я не буду говорить? Что дальше будет?» — поинтересовался Дима Дмитренко.

«Дальше — мы тебя свяжем и дадим тебе!» — пригрозил Илья Яббаров.