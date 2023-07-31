«Мы тебя свяжем и дадим тебе!»: Илья Яббаров пригрозил расправой Диме Дмитренко — видео новых разборок на «Доме-2»

В Сети появились кадры, снятые в мужской спальне телепроекта «Дом-2». Парни реалити-шоу ополчились против Димы Дмитренко. Тот назвал их рогатыми.
Илья Яббаров призвал Диму Дмитренко к ответу, учинив ему допрос и потребовав назвать, кого конкретно он считает рогатым.
«Что вы хотите? Камнями меня закидать? Вы хотите подраться? Пошлите драться!» - предложил Дмитренко парням.
«Ты сказал, что мы рогатые. Кто? Тигран? Баженов? Я? Скажи, кто, и все, мы разойдемся!» — пообещал Яббаров.
«А если я не буду говорить? Что дальше будет?» — поинтересовался Дима Дмитренко.
«Дальше — мы тебя свяжем и дадим тебе!» — пригрозил Илья Яббаров.
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Напомним, Дмитрий Дмитренко вернулся на телестройку после разрыва с женой и матерью его двух дочерей Ольгой Рапунцель. В августе пара разведется в суде.