В образе нарядной Медузы! 74-летняя Пугачева в шифоновой юбке и розовом бомбере щегольнула в Юрмале

Алла Пугачева вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным* стала гостьей фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Примадонна как перчатки меняет наряды: то она щеголяла в пиджаке и мини-шортах с капроновыми колготками, то примеряла розовый жакетик с джинсами-варенками, то блеснула в образе нарядной Медузы.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Алла Пугачева появилась на публике в белоснежной шифоновой летящей юбке в пол и розовом бомбере с белым воротничком. Особое внимание певица уделила прическе: свои волосы певица спрятала под париком с густой челкой.

Накладные пряди Алла Борисовна собрала на затылке, оставив вьющиеся локоны у лица. Не забыла Примадонна и про аксессуары: массивные цепи и подвески в геометрическом дизайне.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.