Михаил Галустян о бывшем друге Гарике Харламове: «Мне не хочется проводить время с тем, кто не хочет проводить время со мной»

Михаил Галустян. Фото: Global Look Press

Комик Михаил Галустян признался, что больше не общается с Гариком Харламовым. Совсем.

Известный комик, телеведущий и продюсер Михаил Галустян раскрыл правду о своих отношениях с коллегой, шоуменом Гариком Харламовым. Друзья они с некоторых пор бывшие. Михаил Галустян дал понять, что Гарик Харламов первым от него отдалился, а навязывать свое общение приятелю Галустян совсем не хочет.

«С Гариком Харламовым мы раньше больше общались, сейчас мы практически не общаемся. Мне не хочется проводить время с тем, кто не хочет проводить время со мной. Это нормально, так бывает. Я не хочу навязываться ему, у него своя жизнь и я с пониманием отношусь к этому. У нас хорошие отношения, которых нет»,  поделился Михаил Галустян в интервью Надежде Стрелец

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Напомним, Гарик Харламов и Михаил Галустян подружились еще во времена игры в КВН. Приятели создавали совместные проекты, в том числе, сняли комедию «Самый лучший фильм». Но со временем отдалились друг от друга.

По материалам YouTube-шоу Надежды Стрелец

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