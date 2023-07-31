Михаил Галустян о бывшем друге Гарике Харламове: «Мне не хочется проводить время с тем, кто не хочет проводить время со мной»

Известный комик, телеведущий и продюсер Михаил Галустян раскрыл правду о своих отношениях с коллегой, шоуменом Гариком Харламовым. Друзья они с некоторых пор бывшие. Михаил Галустян дал понять, что Гарик Харламов первым от него отдалился, а навязывать свое общение приятелю Галустян совсем не хочет.
«С Гариком Харламовым мы раньше больше общались, сейчас мы практически не общаемся. Мне не хочется проводить время с тем, кто не хочет проводить время со мной. Это нормально, так бывает. Я не хочу навязываться ему, у него своя жизнь и я с пониманием отношусь к этому. У нас хорошие отношения, которых нет», — поделился Михаил Галустян в интервью Надежде Стрелец
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Напомним, Гарик Харламов и Михаил Галустян подружились еще во времена игры в КВН. Приятели создавали совместные проекты, в том числе, сняли комедию «Самый лучший фильм». Но со временем отдалились друг от друга.
По материалам YouTube-шоу Надежды Стрелец