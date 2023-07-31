Михаил Галустян о бывшем друге Гарике Харламове: «Мне не хочется проводить время с тем, кто не хочет проводить время со мной»

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Напомним, Гарик Харламов и Михаил Галустян подружились еще во времена игры в КВН. Приятели создавали совместные проекты, в том числе, сняли комедию «Самый лучший фильм». Но со временем отдалились друг от друга.

По материалам YouTube-шоу Надежды Стрелец