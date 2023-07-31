«Моя Люленция ушла. Третьего августа ей было бы 37 лет»: близкая подруга Юлии Ефременковой умерла у нее на руках

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова поделилась в микроблоге скорбной новостью. В минувшее воскресенье, 30 июля, умерла ее близкая подруга и блогер Юлия Павловская, которая много лет боролась с онкологическим заболеванием.
В последние минуты жизни подруги Юлия Ефременкова была рядом с ней. Молодая женщина фактически скончалась на руках Ефременковой.
«Все, ребята. В 14.00 моя Люленция ушла. Третьего августа ей было бы 37 лет. вечером мы разговаривали с мамой Юли. Все было ничего. Ночью стало хуже. В 10 утра мне позвонила ее сестра и сказала, что все совсем плохо. В 12 я была уже рядом с ней», - поделилась Юлия Ефременкова.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Деньги на помощь Юлии Павловской Юлия Ефременкова собирала в соцсетях. Ее подписчики отозвались на беду и активно интересовались самочувствием Юлии Павловской. Ефременкова поблагодарила всех, кто поддерживал ее подругу в сложные дни.
«Спасибо каждому из вас за помощь и поддержку. Мы все боролись, как могли, но, к сожалению, мы все оказались бессильны», - добавила Юлия Ефременкова.