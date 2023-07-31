«Моя Люленция ушла. Третьего августа ей было бы 37 лет»: близкая подруга Юлии Ефременковой умерла у нее на руках

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова поделилась в микроблоге скорбной новостью. В минувшее воскресенье, 30 июля, умерла ее близкая подруга и блогер Юлия Павловская, которая много лет боролась с онкологическим заболеванием.

В последние минуты жизни подруги Юлия Ефременкова была рядом с ней. Молодая женщина фактически скончалась на руках Ефременковой.