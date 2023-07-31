Пухлые щечки, сильные ручки: Прилучный и Брутян показали подросшего сынишку Микаэля

Семья Павла Прилучного улетела на Мальдивы в расширенном составе. Актер взял с собой, кроме жены Зепюр Брутян и малыша Микаэля, маму и детей от первого брака. Двухмесячный Микаэль впервые оказался на море, и мама с папой делают все, чтобы организм крохи комфортно перенес перелет и адаптацию в тропиках.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

Папа часто купает малыша сам, берет его с собой в бассейн. Кроха уже заметно подрос, и Павел с Зепюр не могут налюбоваться на сынишку. Они показали, как он принимает водные процедуры – в панамке, на папиных руках кроха с пухлыми щечками погружается в воду.