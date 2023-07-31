Экс-звезда «Дома-2» Александр Гобозов обвенчался с новой женой: повел беременную к алтарю

Экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов счастлив в новом браке с юристом Светланой Князевой. Свадьбу пара сыграла весной и уже ждет ребенка. Чтобы укрепить союз муж и жена решили обвенчаться. Таинство прошло накануне, кадрами с мероприятия Гобозов поделился в Сети.

«Ну вот и случился еще один из самых важных дней в нашей жизни. Теперь мы по-настоящему муж и жена», - написал блогер.

К слову, это будет второй ребенок Гобозова. От первого брака с Алианой Устиненко, с которой он построил семью на проекте, у него есть сын Роберт.

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