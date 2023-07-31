Клава Кока в юбке вальяжно расхристалась на отдыхе: задрала ноги, оголила чресла — стыд какой!

Сезон отпусков у звезд в самом разгаре. Кто на Мальдивы, кто – в Париж, а Клава Кока выбрала неожиданное направление и отправилась в Сингапур. И с первого дня уже отрывается на курорте по-полной.

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Певица поделилась снимком, где делится отличным настроением с аудиторией своего блога, а также сверкает интимными частями тела. Вальяжно расхриставшись в багги, звезда закинула ножку на кресло и засветила голые чресла – юбка не справилась со стыдливым порывом артистки. Но подписчики у исполнительницы очень лояльные и щедрые на комплименты, поэтому за бесстыдный жест ей от них не прилетело.