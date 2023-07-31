Муцениеце на пляже выставила напоказ прелести в бикини: ах, эта родинка в интимном месте!

Экс-жена Павла Прилучного актриса Агата Муцениеце тоже улетела отдыхать. Пока их общие дети наслаждаются роскошью Мальдив с отцом и его новой семьей, мама отправилась в Италию с подругой.

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Отпуск Муцениеце проводит на берегу моря. Она старается как можно больше времени проводить на солнышке, чтобы написаться его энергией – в Москве жара давно стала редкостью. Возлежав на шезлонге и подставив тыл лучикам светила, Агата порассуждала о жизни с подписчиками в соцсетях. Причем, на первый план выставила богатое декольте с родинкой на полушарии.