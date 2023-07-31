«У Пугачевой все – на пределе»: вскрылось страшное про новое лицо Примадонны – это приговор

Эстетический хирург перечислил, какие вмешательства эскулапов увидел на лице Примадонны. Возможно, что даже пальцев на руках не хватит, чтобы их сосчитать.

«Заметно, что она в свое время делала и подтяжку лица, и подтяжку лба, и блефаропластику (верхнюю и нижнюю). С большой долей вероятности, Алле в свое время удалили комки Биша, а также сделали подтяжку шеи и платизмопластику — операцию, позволяющую сформировать подбородочный угол, так называемый угол молодости», - указал врач.

Хирург отдельно указал на губы, которые за последнее время стали другими у Аллы Борисовны: «Вероятно, Алла сделала операцию булхорн или кессельринг — это иссечение кожи верхней губы и под носом для того, чтобы немножко увеличить объем».

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Выступец считает, что теперь Примадонна уже не сможет вновь обратиться за новым лицом, поскольку, как выразился, у нее некуда скальпелю подступиться – все настолько проработано. И из-за этого она обречена на то, чтобы остаться с этой внешностью навсегда.

«Видно, что сейчас у Пугачевой все натянуто, все – на пределе. У нее уже не осталось тканей на лице, с которыми можно работать. Для того, чтобы делать операцию, должны быть свободные ткани. У Пугачевой их уже нет», - подписал приговор звезде врач.

По материалам сайта mk.ru

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.