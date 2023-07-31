Новый день – новый парик: Пугачева с высокой прической и в длинной юбке появилась у Вайкуле на фестивале

74-летняя Алла Пугачева вновь порадовала подругу Лайму Вайкуле и пришла на ее мероприятие в Юрмале. Это фестиваль «Рандеву», стартовавший на курорте 26 июля. В последнее воскресенье месяца его завершали.

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Примадонна сменила образ и теперь выгуляла новый парик – волосы на макушке убраны в небрежную гульку, одна прядь у лица свисает кокетливо. Наряд тоже новый – розовый свитер и белоснежная юбка в пол. Звезда под прицелом камер улыбалась и выглядела бодро, вопреки слухам о плохом самочувствии.