Прилучный в бассейне прижал младенца от Брутян к груди: крепко держит свое сокровище (видео)

Актер Павел Прилучный вывез всю свою большую семью за границу. Родные звезды от мала до велика оказались на Мальдивах. И все дружно и любовно проводят время – дети Агаты Муцениеце от мачехи Зепюр Брутян, оказывается, в восторге. Обожают они и нового члена семьи – крошечного братика Микаэля.

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Прилучный регулярно выгуливает младенца и на этот раз отправился с ним в бассейн. Он крепко-крепки прижал малыша Микаэля к себе, словно сокровище, и показал ему закат. Рядом плескались старшие дети, которые с интересом наблюдают за братиком.