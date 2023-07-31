Юлия Михалкова без бюстгальтера едва прикрыла прелести полосками с халтером: вышагивает по улице

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова по-прежнему пользуется огромной популярностью. Звезда не только играет в театре, но и занимается волонтерством – устраивает экологические субботники на реках России. На этот раз она прибыла в Нижний Новгород, чтобы навести порядок на Волге.

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Красавица успела не только плодотворно поработать, но и развеяться. Она прошлась по улицам города, снимая себя для соцсетей. На видео, которым поделилась актриса, она позировала в черном топе без бюстгальтера и прозрачных брюках. Прелести едва прикрывали две полоски с воротником-халтером, придавая пикантность образу.