Волочкова в розовых трусах похвасталась обновкой: «Новое творение»

С недавних пор стиль Барби вошел в тренды повсеместно. Естественно, гардеробы самых заядлых модниц наводнил розовый. Вот и Анастасия Волочкова не отстает. Она принимает обновки от своей подруги Татьяны Тузовой.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Новыми в гардеробе звезды оказались розовые трусы. Звезда не постеснялась надеть их и предстать перед камерой.

«Новое творение Танечки Тузовой», - похвасталась звезда. Чтобы как следует все разглядели новинку, Волочкова встала на табурет.