«Пока мама на работе»: Авербух прогулялся с подросшим сыном от Арзамасовой по роскошному участку особняка — валялись на газоне, играли в мяч

Актриса Лиза Арзамасова и прославленный фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух уже почти два года находятся в статусе молодых счастливых родителей. В середине августа пара отпразднует день рождения сын Левушки.
Мальчик растет в атмосфере тепла и любви. И на свежем загородном воздухе. В микроблоге Лиза Арзамасова поделилась кадрами, которые были сняты во дворе их с Ильей Авербуха подмосковного особняка. Папа гулял с сыном. Довольный Левушка играл в мяч, кувыркался на газоне и общался с домашними питомцами - двумя собаками.
«Пока мама на работе», - подписала видео Лиза Арзамасова.
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Поклонники Арзамасовой и Авербуха прослезились от умиления, увидев кадры прогулки папы с сыном.
«Какой же он сладкий, и Илья с такой нежностью и любовью на него смотрит. Глаз радуется смотреть на вашу семью», «Как приятно видеть, когда папа и сын вместе умеют гулять. Это очень важно», «У вас чудный сынок и прекрасная семья. Всем вам здоровья и счастья», «Как они гармонично смотрятся - папа с сыном, и собачки. Песики просто обожают маленького хозяина. С такой нежностью смотрят на Левушку», - высказались в Сети.
Сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха Лева с собакой. Фото: соцсети