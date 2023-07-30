«Пока мама на работе»: Авербух прогулялся с подросшим сыном от Арзамасовой по роскошному участку особняка — валялись на газоне, играли в мяч

Актриса Лиза Арзамасова и прославленный фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух уже почти два года находятся в статусе молодых счастливых родителей. В середине августа пара отпразднует день рождения сын Левушки.

Мальчик растет в атмосфере тепла и любви. И на свежем загородном воздухе. В микроблоге Лиза Арзамасова поделилась кадрами, которые были сняты во дворе их с Ильей Авербуха подмосковного особняка. Папа гулял с сыном. Довольный Левушка играл в мяч, кувыркался на газоне и общался с домашними питомцами - двумя собаками.