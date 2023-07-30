Лицо в прыщах и буграх, над глазами лиловые дуги: как выглядела Бородина во времена расцвета карьеры на «Доме-2» — жуткие архивные кадры внутри

Ксения Бородина на «Доме-2» и сейчас. Фото: кадр эфира «Дома-2», 2010 год/Global Look Press

Сравниваем снимки Ксении Бородиной из архива и сейчас.

Ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной сорок лет. К этому возрасту теледива приобрела свой неповторимый шарм, она большая модница, одевается со вкусом и заслужила звание иконы стиля.

Но такой эффектной дамой Ксения Бородина была не всегда. Если посмотреть ее снимки на заре карьеры телеведущей, можно увидеть простоватую девчонку, которая рядом с Ксенией Собчак - другой ведущей «Дома-2», смотрелась очень блекло.

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Ксения Бородина и Ксения Собчак на «Доме-2». Фото: кадр эфира «Дома-2», 2005 год

Лицо Ксении Бородиной было покрыто прыщиками и некрасивыми буграми. А неумелый и неаккуратный макияж создавал ощущение, что над глазами Бородиной нависли лиловые дуги. Ксения Бородина пришла вести реалити-шоу в 2004-м году и тогда выглядела немного жутковато.

В сорок лет быть такой неопрятной и неухоженной Ксения Бородина себе не позволяет.

Ксения Бородина и Ксения Собчак на «Доме-2». Фото: кадр эфира «Дома-2», 2004 год

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