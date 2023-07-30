Лицо в прыщах и буграх, над глазами лиловые дуги: как выглядела Бородина во времена расцвета карьеры на «Доме-2» — жуткие архивные кадры внутри

Ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной сорок лет. К этому возрасту теледива приобрела свой неповторимый шарм, она большая модница, одевается со вкусом и заслужила звание иконы стиля.

Но такой эффектной дамой Ксения Бородина была не всегда. Если посмотреть ее снимки на заре карьеры телеведущей, можно увидеть простоватую девчонку, которая рядом с Ксенией Собчак - другой ведущей «Дома-2», смотрелась очень блекло.

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