Миллионы рублей: озвучена точная сумма, за которую уехавшая в США Кристина Орбакайте готова вернуться в Россию

Дочь Аллы Пугачевой, певица и актриса Кристина Орбакайте уже несколько месяцев не приезжает в Россию. Звезда живет в США вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. В Америке обосновался и старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков со своей женой Аленой Красновой.
Но оказывается, Кристина Орбакайте по-прежнему готова давать концерты и выступать перед поклонниками из России.
Закрытый концерт Кристины Орбакайте обойдется заказчикам в 50 тысяч евро или порядка пяти миллионов рублей.
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Уточняется, что заказчик должен предоставить свою площадку для выступления или же приехать в Турцию, чтобы насладиться вокалом Кристины Орбакайте.
Но если же тот, кто платит, будет настаивать на концерте в России, ему пойдут навстречу, ведь пока никаких туров у Кристины Орбакайте не намечается.
По материалам телеграм-канала Mash