Ирина Мирошниченко в реанимации — у артистки болезнь в тяжелой форме

Звезда фильма «Я шагаю по Москве» Ирина Мирошниченко в реанимации, у 81-летней знаменитости диагностировали болезнь в тяжелой форме.

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Ирина Петровна почувствовала недомогание и сама обратилась к врачам. Медики ей поставили диагноз «грипп в тяжелой форме» и для тщательного контроля положили звезду в реанимацию.

Сейчас артистка под постоянным наблюдением, ей оказывается необходимая помощь.

Напомним, в 2021 году Ирина Мирошниченко была госпитализирована с похожими симптомами. Тогда у звезды обнаружили вирусную пневмонию: была высокая температура и затрудненное дыхание. Несмотря на состояние средней тяжести, знаменитость быстро поставили на ноги.

По материалам «СтарХита»