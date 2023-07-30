Стали известны дата и место похорон покончившего с собой мужа певицы Натали

Потерявшая мужа певица Натали, несмотря на тяжелый удар, общается с журналистами. Так, певица Натали подтвердила факт смерти супруга Александра Рудина и не стала опровергать обстоятельства, которые озвучили уже несколько СМИ.

53-летний Александр Рудин выпал из окна квартиры. Его тело было обнаружено на козырьке подъезда дома, где живет семья певицы Натали.

Известно, что ранее Александр Рудин перенес ковид и в течение двух лет находился в состоянии душевного расстройства.

Похоронят Александра Рудина в это воскресенье, 30 июля, в городе Дзержинске Нижегородской области, оттуда родом он сам и певица Натали.

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