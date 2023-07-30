Стали известны дата и место похорон покончившего с собой мужа певицы Натали

Потерявшая мужа певица Натали, несмотря на тяжелый удар, общается с журналистами. Так, певица Натали подтвердила факт смерти супруга Александра Рудина и не стала опровергать обстоятельства, которые озвучили уже несколько СМИ.
53-летний Александр Рудин выпал из окна квартиры. Его тело было обнаружено на козырьке подъезда дома, где живет семья певицы Натали.
Известно, что ранее Александр Рудин перенес ковид и в течение двух лет находился в состоянии душевного расстройства.
Похоронят Александра Рудина в это воскресенье, 30 июля, в городе Дзержинске Нижегородской области, оттуда родом он сам и певица Натали.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Муж ушел из жизни от последствий ковида. Боролись два года. Сегодня хороним в нашем родном с ним Дзержинске», - поделилась певица Натали.
Напомним, певица Натали и Александр Рудин познакомились совсем молодыми людьми и 32 года были вместе. У пары три сына.
По материалам starhit.ru