«Алла будет в дурдоме петь»: отметившуюся на фестивале в Юрмале Пугачеву грубо и публично приложили

Актриса одной роли, запомнившаяся зрителям по фильму-сказке о Красной шапочке начала 70-х годов прошлого века, Яна Поплавская, в своем телеграм-канале обожает высказываться о знаменитостях.

О тех, кто покинул Россию, Яна Поплавская отзывается нелестно. Достается от Поплавской и Алле Пугачевой, которая накануне появилась на публике, отметившись на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

За свое отношения к Алле Пугачевой Яне Поплавской пришлось ответить перед преданным фанатом Примадонны, раздобывшим номер телефона «Красной шапочки». Мужчина атаковал Поплавскую сообщениями, а та в ответ разместила в телеграм-канале его номер телефона, призвав поклонников позвонить ему.

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