«Мои любимые»: Юлия Салибекова из «Дома-2» показала троих подросших сыновей на одном фото

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном одна воспитывает троих сыновей. Папа мальчиков заявил, что отпустил детей и бывшую жену, и со спокойным сердцем отправился на телестройку в поисках новых ощущений.
Юлия Салибекова работает, танцует и много времени проводит с сыновьями, организуя им и будни, и праздники.
В микроблоге многодетная мама-одиночка поделилась снимком, на котором предстала в компании сыновей — Ролана, Эльдара и Баграта. Юлия Салибекова заявила, что дети - ее поддержка и опора.
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Юлия Салибекова с тремя сыновьями. Фото: соцсети
«Мои любимые. Самые лучшие. Столько от них любви и поддержки, несмотря на юный возраст! Моя опора и защита», - написала под снимком Юлия Салибекова.