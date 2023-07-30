«Мои любимые»: Юлия Салибекова из «Дома-2» показала троих подросших сыновей на одном фото

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном одна воспитывает троих сыновей. Папа мальчиков заявил, что отпустил детей и бывшую жену, и со спокойным сердцем отправился на телестройку в поисках новых ощущений.

Юлия Салибекова работает, танцует и много времени проводит с сыновьями, организуя им и будни, и праздники.

В микроблоге многодетная мама-одиночка поделилась снимком, на котором предстала в компании сыновей — Ролана, Эльдара и Баграта. Юлия Салибекова заявила, что дети - ее поддержка и опора.

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