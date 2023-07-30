Морщины «марионетки» в уголках губ, парик с чужими волосами: 74-летняя Пугачева вышла на публику в Юрмале

Алла Пугачева вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным* побывала на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале. Появление артистки на публике вызвало бурную реакцию у ее поклонников. Многие едва узнали Аллу Пугачеву, заметив, что та «слегка сгорбилась».

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Примадонна позировала в мини-шортиках и жакете, ее лук дополнили черные капроновые колготки. Так, певица щегольнула своими ножками-палочками, но внимание фанатов привлекли искусственные волосы Аллы Пугачевой. Артистка козырнула с густой челкой, примерив парик с чужими волосами. А на гладком лице певицы были заметны морщины «марионетки» в уголках губ.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.