Певица Натали прокомментировала смерть мужа: «Два года мы боролись, но не сумели»

Певице Натали какое-то время удавалось хранить молчание о смерти мужа, но спустя три дня новость просочилась в массы. Сегодня стало известно, что супруг и личный продюсер звезды Александр Рудин скончался на 54-м году жизни. Страшное горе произошло еще 27 июля.

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О причинах трагедии не сообщалось, а потому стало появляться множество догадок. Развеяла их сама Натали.

«Скончался Александр от последствий ковида. Два года боролись мы, но не сумели», — выдала артистка ТАСС.

К слову, ранее сообщалось, что тело Александра Рудина нашли при странных обстоятельствах — на козырьке многоэтажного дома в Москве, пишет MK.ru

С 2021 года Рудин наблюдался в клинике с диагнозом постковидная депрессия. За две недели до смерти мужчина похоронил своего отца.