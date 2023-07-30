Стали известны ужасающие подробности смерти 53-летнего мужа певицы Натали

Исполнительница хита «О боже, какой мужчина», 49-летняя певица Натали стала вдовой. Скончался супруг звезды, ее продюсер, 53-летний Александр Рудин.
Как стало известно, тело Александра Рудина было обнаружено на козырьке подъезда многоэтажного дома, в котором он жил. Муж певицы, по предварительной информации, скончался в результате падения с высоты.
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Всего две недели назад умер отец Александра Рудина. Мужчина тяжело переживал по поводу кончины родителя.
Плюс ко всему, с 2021 года Александр Рудин страдал душевным расстройством. Это обстоятельство не афишировалось, но именно оно могло сыграть фатальную роль.
Напомним, Натали и Александр Рудин вместе с юных лет, у пары три сына. Певица Натали не раз признавалась, что муж для нее - все.
По материалам MK.RU.