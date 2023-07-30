Стали известны ужасающие подробности смерти 53-летнего мужа певицы Натали

Всего две недели назад умер отец Александра Рудина. Мужчина тяжело переживал по поводу кончины родителя.

Плюс ко всему, с 2021 года Александр Рудин страдал душевным расстройством. Это обстоятельство не афишировалось, но именно оно могло сыграть фатальную роль.

Напомним, Натали и Александр Рудин вместе с юных лет, у пары три сына. Певица Натали не раз признавалась, что муж для нее - все.

По материалам MK.RU.