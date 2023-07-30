40-летняя Ковальчук в утягивающих трусах с эффектом бандажа блеснула фигурой после вторых родов

Юлия Ковальчук в 40 лет во второй раз стала мамой. Первого ребенка — дочку Амелию певица родила в 34. Сравнивая эти две беременности, жена Алексея Чумакова дала понять, что первая далась ей куда легче. Правда, поп-дива не скрывает, что потихоньку приходит в дородовую форму. Спешить с тем, чтобы сбросить вес, Ковальчук не намерена. Все должно идти естественно.

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В своем микроблоге певица поделилась свежим фото, не постеснявшись позировать в домашнем белье. Юлия примерила лиф и трусы с утягивающим эффектом бандажа для поддержки животика. Поклонники удивились тому, какой стройной выглядит певица. Как будто и вовсе не рожала и это в 40 лет! Просто фантастика — за жену Алексея Чумакова можно только порадоваться.