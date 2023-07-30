Пока с детьми сидит Брутян: вспотевшая Муцениеце оседлала велосипед — бикини льнет к груди, родинка торчит

Пока Зепюр Брутян и Павел Прилучный отдыхают с тремя детьми: молодой жене «мажора» приходится справляться с малышом Микаэлем и отпрысками мужа от его первого брака: падчерицей Мией и пасынком Тимофеем, экс-жена актера проводит время в Форте-деи-Марми.

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Агата Муцениеце поделилась свежим селфи в stories микроблога с велопрогулки. Актриса щегольнула в бикини, открыв взору поклонников упругие холмики груди и пикантную родинку на одном из полушарий.

Поклонники тут же пошутили, что Агата сумела найти выгоду в том, что ее бывший муж так быстро нашел себе спутницу жизни. Теперь Муцениеце может путешествовать по загранице в поисках потенциальных женихов, а за ее детьми приглядит мачеха с их отцом.