У певицы Натали умер муж: Александру Рудину было всего 53 года

У 49-летней исполнительницы хитов «Ветер с моря дул» и «О боже, какой мужчина» певицы Натали умер муж Александр Рудин. Он был ее продюсером.

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Супруг певицы было всего 53 года. Пока звезда настолько разбита горем, что не желает говорить о причинах трагедии.

Как пишет КП, совсем недавно певица Натали потеряла свекра, он ушел из жизни пару недель назад.

Певица Натали и Александр Рудин поженились, когда ей было 17 лет, предоставив в ЗАГС липовую справку о беременности, настолько сильно им хотелось жить вместе в законных отношениях.

У пары трое сыновей: Арсений, Анатолий и Евгений. И это притом, что звезда имела диагноз «бесплодие».

Близкие Натали говорят, что пара жила в счастье и согласии все эти годы. Никаких проявлений заболеваний у Александра они не наблюдали.