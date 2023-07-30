«Подло и низко»: Любовь Успенская ополчилась против Гоар Аветисян из-за поддержки Тимура Хайдарова

«Защищая человека, доставившего тебе самой столько моральной и физической боли, ты позоришь не только себя, но и весь армянский народ, честь и совесть которого для меня были в примере. Так поступать подло и низко», – отметила Успенская.

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