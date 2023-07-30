«Подло и низко»: Любовь Успенская ополчилась против Гоар Аветисян из-за поддержки Тимура Хайдарова

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Любови Успенской появилось обращение к звездному визажисту Гоару Аветисян.
Аветисян, несмотря на осложнения после операции, встала на сторону пластического хирурга Тимура Хайдарова. Напомним, ранее Любовь Успенская и Слава решили наказать доктора, чьи работы их не удовлетворили.
«Защищая человека, доставившего тебе самой столько моральной и физической боли, ты позоришь не только себя, но и весь армянский народ, честь и совесть которого для меня были в примере. Так поступать подло и низко», – отметила Успенская.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ты имеешь большую аудиторию и являешься одним из лидеров мнений, но что же ты этим поступком до нее донесешь? Как продаться за большую сумму денег? Твоему шагу оправдания нет, и бумеранги никто не отменял. То, что у тебя сейчас закрыты комментарии к публикациям, лишний раз подтверждает мои слова о продажности и недобросовестности», – добавила Успенская.