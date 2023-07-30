«Сильный мужчина не будет бояться»: Виктория Боня после запретов Александра Смерфита надела леопардовое платье

Виктория Боня. Фото: соцсети 

Модель позировала в наряде с открытой спиной.

Среди последних публикаций личного микроблога телеведущей Виктории Бони появился кадр в длинном платье с леопардовым принтом.

Примечательно, что впервые после расставания с экс-возлюбленным Виктория без стеснения надевает наряд с «хищным» дизайном.

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«Помнится, мой бывший муж сказал мне как-то, мол, русские женщины так любят леопардовый принт... Но для него это воспринимается как сигнал того, что они хотят запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда», – заявила Боня.

Виктория Боня в леопардовом платье. Фото: соцсети 

«Сильный мужчина не будет бояться леопарда», «Человек, застрявший в стереотипах», «Этот принт для теток с ярким прошлым и неизвестным будущим», – отметили поклонники Виктории в ее микроблоге.

Напомним, ранее дочь Смерфита и Бони сменила имидж.

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