«Сильный мужчина не будет бояться»: Виктория Боня после запретов Александра Смерфита надела леопардовое платье

Среди последних публикаций личного микроблога телеведущей Виктории Бони появился кадр в длинном платье с леопардовым принтом.
Примечательно, что впервые после расставания с экс-возлюбленным Виктория без стеснения надевает наряд с «хищным» дизайном.
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«Помнится, мой бывший муж сказал мне как-то, мол, русские женщины так любят леопардовый принт... Но для него это воспринимается как сигнал того, что они хотят запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда», – заявила Боня.
Виктория Боня в леопардовом платье. Фото: соцсети
«Сильный мужчина не будет бояться леопарда», «Человек, застрявший в стереотипах», «Этот принт для теток с ярким прошлым и неизвестным будущим», – отметили поклонники Виктории в ее микроблоге.
Напомним, ранее дочь Смерфита и Бони сменила имидж.