«Сильный мужчина не будет бояться»: Виктория Боня после запретов Александра Смерфита надела леопардовое платье

Среди последних публикаций личного микроблога телеведущей Виктории Бони появился кадр в длинном платье с леопардовым принтом.

Примечательно, что впервые после расставания с экс-возлюбленным Виктория без стеснения надевает наряд с «хищным» дизайном.

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